Un attaquant supplémentaire au Standard? Un suisse dans le viseur

Le Standard a bien débuté la nouvelle saison en s'imposant samedi soir contre le Cercle de Bruges. Tout n'est pas rose pour autant.

Le Standard de Liège version Philippe Montanier a bien débuté le championnat version 2020-2021. Grâce à un but de Samuel Bastien, les Liégeois ont pris trois points que l'équipe méritait, mais comme l'a dit l'entraîneur français: "Nous aurions dû tuer le match car avec un seul but d'avance on ne sait jamais ce qu'il peut se passer".

Felipe Avenatti n'a pas réussi sa rencontre et a d'ailleurs été remplacé. Obbi Oulare, qui a repris avec l'équipe "B" ce dimanche contre l'Union, est en délicatesse avec sa hanche et souffre souvent de quelques blessures. Du coup la direction du club pourrait chercher une solution supplémentaire pour le poste de numéro 9.

Cette solution serait Suisse et viendrait de Turquie. Michael Frey, sous contrat avec le Fenerbahçe, a un bon de sortie de la part de sa direction et les médias turcs parlent d'un intérêt du Standard pour ce dernier.

Agé de 26 ans, l'Helvète a aussi porté le maillot de Lille durant sa carrière et portait la saison dernière les couleurs de Nuremberg, en deuxième division allemande. Il serait prêté à Sclessin avec une option d'achat.