Dendoncker après l'élimination : "Un match difficile"

La saison est (enfin) terminée pour Leander Dendoncker. Après ... 57 matchs cette saison, le Diable Rouge a été éliminé en quarts de finale de l'Europa League.

Leander Dendoncker et Wolverhampton auraient aimé encore prolonger le plaisir, mais l'écueil du FC Séville était trop difficile à surmonter. "C'était un match très difficile, Séville est une équipe qui a tout. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, mais eux non plus, franchement", pointe le Diable Rouge au micro de Sporza. "On espérait pouvoir défier Manchester United en demies ...".

Maintenant, place aux vacances pour des Wolves qui n'ont pas chômé cette saison : Dendoncker disputait son ... 57e match. "Nous sommes actifs non-stop ou presque depuis un an. La suspension liée au coronavirus, on ne peut pas vraiment appeler ça des vacances. Maintenant, je vais me reposer et je serai disponible quand Roberto Martinez m'appellera en septembre", conclut l'ancien d'Anderlecht.