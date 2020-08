Mamadou Koné heureux de revenir à Eupen : "Deux ans que j'attendais ce moment"

L'Ivoirien quitte définitivement CD Leganés où il évoluait depuis 2016 et fait son retour à Eupen où il a signé un contrat de deux saisons. Au cours du premier semestre de l'année 2018, il avait disputé 15 matchs et marqué 5 buts pour les Pandas.

Mamadou Koné défendra à nouveau les couleurs d'Eupen. "Je suis très content de mon retour ici au Kehrweg. Je voulais déjà rester à l'époque après mon prêt de six mois mais cela ne s'est pas fait. Deux ans que j'attendais ce moment", confie l'Ivoirien qui est content d'appartenir aux Pandas. "Jouer pour son club et se donner à fond. J'espère faire de mon mieux et aider l'équipe à réaliser ses objectifs et ses ambitions. Terminer le plus haut possible en championnat", confie l'attaquant.

Le joueur a déclenché la colère de certains supporters du Deportivo La Corogne en refusant de prolonger son prêt cette saison. "Quand tu ne joues pas dans une équipe, ce n'est pas évident de se sentir bien au sein du groupe. Je ne comptais pas beaucoup aux yeux du coach, donc j'ai décidé de ne pas rester. Puis Eupen est arrivé", ajoute-t-il avant d'évoquer son état physique. "Je me sens bien et j'espère être prêt le plus vite possible. C'est le staff qui décidera quand je serai apte à jouer", a conclu Mamadou Koné.