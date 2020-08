Un international français du FC Barcelone testé positif au Covid-19

Blessé et resté en Espagne, Samuel Umtiti n'est pas avec ses coéquipiers au Portugal pour affronter le Bayern lors du Final 8 au Portugal. L'international français vient d'être déclaré positif au Covid-19 après des tests effectués ce jeudi.

Le champion du monde est asymptomatique mais devra observer une période de quatorzaine, comme l'indique le communiqué du club espagnol. Après Jean-Clair Todibo, le défenseur central âgé de 26 ans est le second joueur de l’effectif à être touché par le coronavirus.

LATEST NEWS | @samumtiti tests positive for Covid-19.



All the details: https://t.co/JkIEikhseQ pic.twitter.com/kLVPitD4m9