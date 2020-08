Ligue des Champions: la première sans CR7 et Messi depuis... 2005!

La déculottée infligée par le Bayern au Barça vendredi soir aura, sans aucun doute, des conséquences en Catalogne, mais elle apporte aussi son lot de statistiques inédites et, parmi celles-ci, on notera, entre autres, l'absence des deux super stars du football mondial dans le dernier carré de la Ligue des Champions.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi éliminés tous les deux avant les demi-finales? Ce n'était plus arrivé depuis... 15 ans. Entre temps, les deux hommes ont collectionné neuf sacres (4 pour Messi, 5 pour CR7) et 246 buts (131 pour le Portugais, 115 pour l'Argentin) en Ligue des Champions!

The UCL semi-finals will not feature either Lionel Messi or Cristiano Ronaldo for the first time since 2004/05.#UCL pic.twitter.com/uIBj7PkaFo