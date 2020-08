🎥 Un OHL frustré arrache le partage à Genk

Ce samedi après-midi, Genk recevait le promu OHL à la Luminus Arena lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League.

Genk et OHL ont partagé l'enjeu ce samedi (1-1). Le club limbourgeois dominera le promu durant la première période sans pour autant trouver le chemin des filets. Finalement, les locaux ouvriront le score via un très joli but d'Ito peu avant l'heure de jeu (55e), 1-0.

Ne parvenant à doubler la mise et à se mettre à l'abri, Genk verra OHL égaliser par Thomas Henry en fin de rencontre (1-1), 85e. Les Louvanistes peuvent se montrer fâchés car en toute fin de rencontre, Olivier Miny a été bousculé fautivement dans le rectangle par Maehle. Une faute évidente, non sifflée par l'arbitre et non visionnée par la VAR...

De plus, Louvain s'est retrouvé à dix après la sortie sur blessure de Thomas Henry, blessé à la cheville. L'infirmerie du promu louvaniste n'arrête pas de remplir.