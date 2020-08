Heureux, Jean-Michel Aulas en profite pour tacler la LFP

Vainqueur face à Manchester City samedi soir (3-1), l'OL a réalisé un magnifique exploit. Un beau succès pour une équipe qui n'est pour le moment pas qualifiée en coupe d'Europe la saison prochaine, à moins de remporter la Ligue des Champions.

Après la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Manchester City, Jean-Michel Aulas a partagé sa joie mais a aussi réglé quelques comptes avec la LFP, qui avait définitivement suspendu la saison 2019-20 de L1. "C'est merveilleux. On a un club qui a su se transcender, se regrouper et comme on avait de bons joueurs et que seul le côté mental nous manquait, cette compétition arrive au bon moment. Les émotions sont supérieures à ce qu'on pouvait imaginer, c'est formidable. On sent bien que Manchester City aurait dû passer, c'est un exploit mais aussi une sorte d'écho à tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois", a lâché le président des Gones sur RMC Sport avant d'évoquer les derniers mois.

"On a l'impression que les joueurs se sont emparés de cette injustice qui nous a cloués à la septième place de Ligue 1 à dix matchs de la fin, ce qui n'est pas une place européenne comme on l'a été pendant 24 ans. Il a fallu trouver les ressources ce soir avec l'excellent coaching de Rudi Garcia. Je suis très heureux pour le peuple lyonnais, cela remet l'OL à sa place".