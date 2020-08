Deuxième défaite pour Ostende, mais Alexander Blessin est "optimiste"

Le KVO débute sa saison par un zéro sur six, mais son coach a vu de bonnes de choses à Charleroi et pense que sa "jeune équipe" est "sur la bonne voie".

Un petit but de Kaveh Rezaei aura suffi pour enterrer les ambitions ostendaises, samedi soir, au Stade du Pays de Charleroi, mais les Côtiers estiment qu’ils méritaient mieux. "C’est une autre défaite et c’est dur pour l’équipe, mais on a fait un bon match", estime Alexander Blessin.

Les points arriveront.

Un scénario qui se reflète par rapport à celui du match d’ouverture contre le Beerschot. "Après 90 minutes, on peut dire qu’on a bien joué, mais on n’a pas gagné. C’était un peu pareil la semaine dernière. On a commis une erreur qui nous a coûté cher derrière et on doit être plus tueur devant."

Pourtant, ce n’est pas ce n’est pas ce départ manqué dans les chiffres qui va tempérer l’enthousiasme du coach allemand d’Ostende. "On a beaucoup de jeunes et de nouveaux joueurs, nous devons continuer à travailler, mais je suis très optimiste. Les points arriveront."