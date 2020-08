Kompany souhaite la victoire pour Lukaku en Europa League : "Dans sa tête, il a déjà gagné"

Vincent Kompany n'avait pas vu le geste de Romelu Lukaku ce lundi soir. Le meilleur buteur de l'Inter Milan a tenu à rendre hommage au T1 anderlechtois, qui a pris sa retraite en tant que joueur. "Le fait que je ne l'avais pas encore vu prouve que je travaille", s'amuse Kompany.

"Oui. Les gens me demandent si j'ai vu Leipzig ou le Bayern contre Barcelone et je les déçois à chaque fois", sourit-il. "Mais ça me touche énormément que Romelu ait fait ça pour moi."

Ce soir, Lukaku peut également remporter son premier grand trophée depuis son titre à Anderlecht à l'âge de 16 ans. "Je n'ai aucun doute qu'il va marquer et gagner", déclare Kompany. "Je connais Romelu. Dans sa tête, il a déjà fait de la place pour ce prix dans sa maison. En plus du titre de meilleur lors de l'Euro l'année prochaine. Il y croit vraiment."

Kompany présente également régulièrement aux jeunes joueurs anderlechtois l'éthique de travail de l'ancien produit du centre de formation des Mauves. "Sans une bonne dose de talent, on ne peut pas arriver là où il est. Mais il est aussi obsédé par son travail. Personne ne voit la quantité de travail qu'il fournit, mais elle est impressionnante. Il peut tout gérer. C'est ce que je veux transmettre à notre jeunesse."