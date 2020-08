Grande première pour Joakim Maehle, qui croisera la route des Diables: "C'était mon rêve"

Récompensé pour ses performances genkoises, le latéral droit de Genk pourrait débuter contre les Diables Rouges.

À 23 ans, Joakim Maehle passe un cap. Ancien atout de la sélection U21 danoise (7 caps, 2 buts et un Euro avec les Espoirs), le champion de Belgique 2019 fait pour la première fois partie de la sélection de l'équipe A du Danemark.

Il a été appelé par le nouveau sélectionneur, Kasper Hjulmand, pour les deux premiers matchs du Danemark en Nations League: contre les Diables Rouges, le 5 septembre, et en Angleterre trois jours plus tard.

C'est pour ça qu'on travaille tous les jours.

Et forcément, le Danois de Genk est honoré. "Je suis incroyablement fier d'avoir été appelé", reconnaît-il sur le site officiel de son club. "C'était mon rêve d'un jour représenter mon pays et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Pour atteindre ces objectifs et réaliser ses rêves."

S'il parvient à convaincre son sélectionneur, il pourrait encore retrouver les Diables Rouges à deux reprises en moins d'un an. Lors du match retour en Nations League, mais aussi lors de l'Euro, l'été prochain.