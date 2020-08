La sélection de Roberto Martinez: sans Vanheusden, avec deux nouveaux Anderlechtois!

Après plus de dix mois sans jouer, les Diables Rouges reprennent du service début septembre. Et c'est ce mardi que Roberto Martinez a annoncé sa première sélection de l'année 2020, avec de nouvelles surprises et plusieurs absents devant.

Une sélection qui ne comprend pas le nom de Zinho Vanheusden. S'il était présélectionné, le défenseur et capitaine du Standard fait finalement partie du groupe de Jacky Mathijssen pour l'important match de l'équipe nationale U21 contre l'Allemagne.

En défense, Elias Cobbaut, est en revanche appelé et les principales surprises viennet des premières sélectins de Jérémy Doku et de Landry Dimata. Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku sont tous les trois dans le groupe, au contraire de Michy Batshuayi et de Christian Benteke qui sont les principaux absents de cette liste.