Un jeune Mauve qui "prend confiance"

Il aurait préféré célébrer sa deuxième titularisation consécutive avec un succès, mais il monte en régime.

A 18 ans, Anouar Ait El Hadj peut compter sur la confiance de Vincent Kompany. Il avait regardé Francis Amuzu jouer à Malines, il a depuis pris la place de son jeune équipier sur le flanc gauche.

Confirmé dans son rôle de titulaire, dimanche contre l’Excel, le jeune ailier en a profité. "J’ai plus de temps de jeu, donc je prends confiance", confie-t-il. "Contre Mouscron, je me suis amusé, j’ai essayé de prendre plus de risque que la semaine dernière et c’était agréable."

Suffisant pour convaincre son coach? Il a en tout cas déjà multiplié son temps de jeu par cinq en Pro League. L’an dernier, Anouar Ait El Hadj s’était contenté de deux montées et de 27 minutes avant de disparaître progressivement du noyau. Il en est à deux titularisations et 145 minutes cette saison.