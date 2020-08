Wayne Rooney explique l'échec d'Angel Di Maria à Manchester United

Passé par Manchester United lors de la saison 2014-2015, l'international argentin n'avait pas répondu aux attentes de Louis van Gaal.

Wayne Rooney, son ancien coéquipier chez les Red Devils, cet échec n’avait rien à voir avec les qualités d'Angel Di Maria.

"C'est un superbe joueur. Quand il est arrivé à United, je me souviens de Louis van Gaal qui disait à l'équipe : 'c'est le seul joueur autorisé à dribbler'. Angel travaille inlassablement sur le terrain. Sa qualité de passe et sa vision du jeu sont brillantes. Il aurait pu devenir une grande star à United. Mais à ce moment, on était un peu en période de transition et c'était difficile pour lui de s'adapter", a lâché l’Anglais dans le Sunday Times.

"Il avait de jeunes enfants, il vivait quelques maisons en dessous de la mienne et quelqu'un a essayé de le cambrioler", a raconté Rooney. "Je me souviens que lui et sa famille avaient été secoués. A partir de là, on a vraiment senti que ça allait être difficile pour lui et que c'était sans doute mieux pour lui de partir."