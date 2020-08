🎥 Le Bayern rend hommage à Lewandowski après sa magnifique saison

Robert Lewandowski aurait sans doute dû remporter le Ballon d'Or cette année après une saison monstrueuse cette année. Le Polonais fut aussi l'un des artisans de la victoire du Bayern en Ligue des Champions.

En dix rencontres, l'attaquant a inscrit quinze buts et a terminé meilleur buteur de la compétition. Les Bavarois ont décidé de lui rendre hommage en réalisant une compilation de ses quinze réalisations.

1️⃣5️⃣ goals in 🔟 games ⚽🤯



What an incredible @ChampionsLeague season for @lewy_official 👏🔥#MiaSanChampions #FCBayern #LewanGOALski pic.twitter.com/RRgKKf8qPF