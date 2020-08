Robert Lewandowski élu joueur de l'année en Bundesliga

Le magazine allemand Kicker a élu son joueur de l'année, titre décerné à l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski.

Sans grande surprise, Robert Lewandowski (32 ans), auteur de 55 buts toutes compétitions confondues la saison passée, a été élu Joueur de l'Année par le magazine allemand Kicker, devançant largement (276 voix) ses équipiers Thomas Müller (54 voix) et Joshua Kimmich (49 voix). C'est son premier titre de joueur de l'année, et le Polonais est le premier étranger à remporter ce trophée depuis un certain ... Kevin De Bruyne (2015).

L'entraîneur de l'année est également celui du Bayern Munich, Hansi Flick, tandis que la joueuse de l'année est Pernille Harder (Wolfsbourg).