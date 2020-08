Les attaquants du Standard ont pris leurs responsabilités au Beerschot : "Cela doit les encourager et les mettre sur le bon chemin"

Le Standard de Liège est parvenu à faire tomber le Beerschot au Kiel (0-3) ce dimanche. Grâce à ce beau succès, le matricule 16 compte 10 points sur 12.

En panne d'inspiration offensive contre Genk avec un seul tir cadré le week-end dernier, le Standard de Liège s'est bien repris au Kiel ce dimanche. Efficaces en première période, les Rouches sont ensuite parvenus à se procurer de nombreuses occasions et ont déroulé après la pause.

Pourtant les deux seuls Rouches décisifs jusqu'à présent étaient absents. Samuel Bastien, blessé, et Selim Amallah suspendu n'étaient pas présents à Anvers ce week-end. "Les absences de Sam et de Selim sont handicapantes mais les autres joueurs doivent prendre le relais, le leadership et apporter leur pierre à l'édifice", souligne un Philippe Montanier fier de ses joueurs.

Ce sont Avenatti, Lestienne et Oularé qui fait trembler les filets du Kiel. "Les attaquants marchent à la confiance et ce sont les buts et les assists qui nourrissent celle-ci. Cela doit les encourager et les mettre sur le bon chemin. Il faut continuer à travailler avec beaucoup d'ardeur et ne surtout pas se relâcher", a conclu Montanier.