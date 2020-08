Renfort défensif pour le RFC Liège

Le défenseur central de 21 ans s'est engagé pour une saison avec les Sang et Marine.

Formé à Seraing, Kakudji est ensuite passé par La Gantoise avant d’intégrer les U21 et le noyau professionnel de l’Antwerp.

Le défenseur avait fait son retour à Seraing cet été, et est prêté aux club voisin Sang et Marine pour une saison : "Liège est le club de ma ville et je le suis depuis toujours. C’est une fierté pour moi d’y jouer. Je vais me donner à 100% pour l’équipe", confiait le joueur.

Kakudji fera partie du groupe qui affrontera Verlaine ce mardi.