Guillaume Hoarau a l'embarras du choix

En fin de contrat avec les Young Boys de Berne où il a inscrit 94 buts en 141 matchs de Super League depuis 2014, l'attaquant âgé de 36 ans est libre comme l'air.

Guillaume Hoarau recherche un nouveau club et un nouveau challenge. Interrogé par le quotidien suisse Blick, le buteur âgé de 36 ans a fait savoir qu'il voulait poursuivre sa carrière en Suisse.

"C'est mon souhait, oui. Nous recherchons maintenant des solutions. Mon agent Michel Urscheler a déjà reçu quelques appels. Et si ça ne marche pas ici : j'ai reçu des appels de Turquie, du Brésil et d'Australie. Le téléphone sonne joyeusement et me démontre que 36 ans n'est qu'un chiffre symbolique. Apparemment, l'expérience a encore sa place dans ce milieu", a lâché l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.