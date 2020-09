Le RWDM fait revenir une ancienne gloire au poste de Manager Sportif

Le RWDM est actuellement en D1B et pense à l'avenir avec ce retour.

Le RWDM acte le retour d'un ancien pensionnaire du stade Machtens, celui de Julien Gorius. Le Français avait débarqué au Machtens en 2008, en provenance de Metz.



Gorius est ensuite passé par Malines, Genk ou encore OHL mais le voici de retour au RWDM. Cette fois-ci plus comme joueur mais bien comme directeur sportif.



"Il y a quelques années, Julien s'est installé ici à Molenbeek en tant que Français inconnu pour lancer sa carrière de footballeur. Aujourd'hui, il retourne dans sa première maison et poursuit sa (nouvelle) carrière au RWDM. À partir d'aujourd'hui, il commencera comme directeur sportif et travaillera en étroite collaboration avec Serge Beerens", indique le club.