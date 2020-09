Liverpool présente son nouveau maillot third : un mélange entre le Kop d'Anfield et Air Max

Passé cet été chez Nike après cinq saisons avec New Balance, les Reds dévoilent leur nouveau maillot third pour la saison 2020/2021.

Liverpool, qui débutera la Premier League dès ce samedi 12 septembre contre Leeds, avait déjà dévoilé son maillot domicile et extérieur.

Le nouveau maillot third est inspiré par le Kop d'Anfield mais également un coloris noir/gris/rouge iconique de l'Air Max comme le raconte Scott Munson Vice Président de Nike Football. "On a exploré les traditions ancestrales du club et comment nous pouvions les ramener à la vie à travers la culture de la sneaker. On s'est donc inspiré de l'atmosphère du Kop d'Anfield lors des grands matches de coupes d'Europe mais aussi d'un coloris iconique de notre Air Max. On a combiné ces deux inspirations pour créer un troisième maillot qui offre du style."

