🎥 Voilà ce qu'on attend de lui chez les Diables : le geste génial de Zeno Debast au Portugal

ūüé• Voil√† ce qu'on attend de lui chez les Diables : le geste g√©nial de Zeno Debast au Portugal

Titulaire en match amical avec le Sporting Portugal contre Sunderland, Zeno Debast a été l'auteur d'une ouverture lumineuse pour le seul et unique but de la rencontre. Un geste qu'on aimerait voir plus souvent chez les Diables Rouges.

Zeno Debast s’apprête à entamer sa deuxième saison avec le Sporting Portugal. Auteur de 48 apparitions et plus de 3.300 minutes de jeu lors de l’exercice précédent, le défenseur central espère désormais franchir un cap et confirmer son potentiel. Utilisé à l'occasion au milieu de terrain — une nouveauté par rapport à son passage à Anderlecht — Debast continue d’évoluer régulièrement en défense centrale, souvent dans un système à trois, comme ce fut le cas pendant les matchs de préparation estivale. Titulaire lors du match amical face à Sunderland ce lundi, l’international belge s’est illustré en délivrant une passe lumineuse depuis l’arrière, à l’origine du seul but de la rencontre, signé Trincão. Sa longue ouverture du pied droit a parfaitement transpercé les lignes anglaises, illustrant une qualité précieuse qu’on espère également voir chez les Diables Rouges. Problème : lorsqu’il est placé à gauche de la défense, Debast est limité dans l’utilisation de cette arme. L’action face à Sunderland en est la preuve : son jeu long peut faire la différence pour une équipe capable d’en tirer parti. À 21 ans, Debast doit désormais asseoir son statut au Portugal et faire grandir sa place chez les Diables. O passe de Debast é muito bom. pic.twitter.com/dUhG2GL8zF — Sporting CP Adeptos ūüŹÜūüŹÜ (@Sporting_CPAdep) July 21, 2025