Les premiers choix forts de Ronald Koeman avec le Barça

Arrivé sur le banc du FC Barcelone le 19 août dernier, Ronald Koeman a hérité d'une équipe en ruines. En effet, doublé par le Real Madrid dans la course au titre en Espagne puis balayé par le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions (8-2), le club catalan est à reconstruire. Pour cela, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas a fait des choix forts.

Alors que les Blaugrana s'apprêtent à disputer leur premier match amical pour préparer la saison 2020/2021 face au Gimnastic Tarragone (club de troisième division espagnole) à 19h aujourd'hui, l'homme de 57 ans a choisi de se passer des services de deux cadres habituels. En effet, Luis Suarez et Arturo Vidal n'ont pas été retenu dans le groupe pour prendre part à la rencontre. L'effectif fait plutôt la part belle aux jeunes joueurs issus de la Masia (le centre de formation du FC Barcelone).

#Culers, here is your squad for the first match of the preseason! 💪🔵🔴 #BarçaNastic pic.twitter.com/DvLtMRPiFT