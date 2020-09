Le coach du Cercle mécontent : "Il y avait moyen de faire mieux"

Le Cercle de Bruges n'a rien pu faire à Anderlecht, mais c'est surtout un constat valable pour la seconde période : les hommes de Paul Clement auraient pu mettre en danger le RSCA en première mi-temps, mais ont manqué d'efficacité.

Paul Clement n'était pas ravi après la seconde défaite consécutive de ses troupes sur la pelouse d'Anderlecht. "C'est une belle équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes, et cela a été de mal en pis au fil du match. Mais nous avons également eu deux grosses occasions en première mi-temps", rappelle l'entraîneur du Cercle de Bruges.

"Les choses auraient pu être différentes. Elles ne l'ont pas été. Nous concédons le penalty sur une contre-attaque à partir d'une phase offensive, c'est notre faute. Mais à 1-0, nous sommes encore dans le match", estime Clement. "Le deuxième but nous tue et par après, c'est devenu compliqué et Anderlecht a contrôlé le match. Bravo à eux, et bravo à mes joueurs qui n'ont rien lâché".