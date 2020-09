Un match de D1B reporté en raisons de tests positifs au coronavirus !

Voilà le premier match de Pro League reporté depuis l'entame de cette saison 2020-2021 : la rencontre de ce dimanche 20 septembre entre Westerlo et Deinze aura lieu le 30 septembre prochain en raison de tests positifs au coronavirus au sein de l'effectif campinois.

La Pro League a annoncé ce vendredi le report du match entre le KVC Westerlo et le KSMK Deinze, prévu ce dimanche 20 septembre et qui se tiendra finalement le 30 septembre prochain. Une décision qui fait suite à la demande du KVC Westerlo : le club campinois déplore plus de sept tests positifs au Covid-19 au sein de son noyau A, ce qui autorise dès lors le report de la rencontre.

"La décision relative au report du match a été prise selon les procédures élaborées par la Pro League et l’URBSFA dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Le testing hebdomadaire, le suivi des personnes testées positivement et les dispositions réglementaires mises en place à titre préventif permettent désormais à la Pro League de réagir de manière adéquate face à de telles situations. Nous souhaitons évidemment aux joueurs contaminés et au KVC Westerlo un prompt rétablissement et espérons que tout le monde sera bientôt à nouveau en bonne santé", affirme Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League.