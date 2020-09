Le RSC Anderlecht a fait une offre à Jérémy Doku

Jérémy Doku peut-il rester à Anderlecht encore quelques saisons ? C'est le rêve de tout un club. Mais le jeune ailier est l'un des joueurs les plus suivis en Europe.

Lié à Anderlecht jusqu'en juin 2022, Jérémy Doku (18 ans) réussit un début de saison impressionnant qui laisse augurer du meilleur pour sa carrière ... mais fait craindre un départ plus rapide que prévu de Belgique. Le RSCA a annoncé récemment la prolongation de plusieurs jeunes joueurs et aimerait pouvoir faire de même avec ses pépites. Doku en fait partie : d'après les informations du journal Le Soir, Anderlecht aurait proposé un nouveau contrat au néo-Diable Rouge.

Si offrir de gros contrats n'est pas la politique de la nouvelle direction (on l'a vu cet été avec Hendrik Van Crombrugge, dont le contrat n'a pas été revalorisé malgré sa saison et son rôle), il faudra en effet probablement convaincre Jérémy Doku et sa famille qu'une prolongation est dans leur intérêt. S'il faudrait une énorme offre (peu plausible) pour envisager un départ lors de ce mercato, Doku sera en position de force en fin de saison, à un an de la fin de son bail actuel ; le RSCA espère s'éviter cette situation en prolongeant dès maintenant son joueur, ce qui permettrait également d'obtenir une compensation plus importante en cas de départ l'été prochain. Affaire à suivre ...