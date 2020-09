Philippe Montanier : "Ces premiers tours sont compliqués"

Le Standard de Liège a livré une piètre prestation ce jeudi soir lors du troisième tour préliminaire de l'Europa League. Le matricule 16 a écarté péniblement Vojvodina (2-1) allant même jusqu'aux prolongations.

"Nous sommes satisfaits de la qualification", confie Philippe Montanier à l'issue de la rencontre. "Nous savions que le match serait dur, et cela s'est confirmé. Nous aurions pu nous rendre la tâche plus facile à nouveau mais il a fallu batailler jusqu'au bout. Nous avons de nouveau concédé peu d'occasions et nous prenons encore un but. Nous ne sommes pas parvenus à faire le break afin de gérer mieux la rencontre", souligné le technicien français.

Les Rouches ont du mal à tuer la rencontre depuis le début de saison. "Après notre premier but, nous étions dans une bonne situation et avions le match en main. L'égalisation a perturbé l'équipe, les joueurs étaient déçus. Ils se voyaient qualifiés puis 1-1. En fin de rencontre, je n'ai pas dû les remobiliser mais faire en sorte que la lucidité revienne. Il fallait repartir vers l'avant et le but est arrivé au début des prolongations", a précisé l'ancien coach de Lens.

Le dernier obstacle européen du Standard se nomme Fehervar. "Une surprise. On s'aperçoit que ces premiers tours sont compliqués et que c'est difficile pour tout le monde. Les équipes en face jouent à 100%, des matchs âprement disputés", a conclu Montanier.