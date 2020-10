Eredivisie : nul spectaculaire pour un ancien Anderlechtois avec le Sparta face à l'AZ

La rencontre de cet après-midi entre le Sparta Rotterdam et l'AZ, à l'occasion de la 4e journée de Eredivisie, a accouché de huits buts et d'un scénario délirant jusqu'à la fin.

Titulaire depuis le début de saison en défense centrale du Sparta, le Belge Michaël Heylen était suspendu lors de la rencontre précédente, mais retrouvait sa place pour la réception de l'AZ.

Formé à Anderlecht, Heylen avait quitté le Sporting en 2017, direction Zulte Waregem avant de poser ses valises au FC Emmen l'été dernier. Après une bonne saison, le défenseur avait rejoint le Sparta Rotterdam gratuitement cet été.

Lanterne rouge, le Sparta a perdu ses trois premières rencontres de la saison et les choses avaient mal commencé pour les locaux menés 4-0... à la pause ! Suite aux doublés d'Aboukhlal (9e et 19e) et de Wit (14e et 33e), alors que Koopmeiners se permettait même de manquer un pénalty pour l'AZ juste avant le break.

Cependant, le Sparta s'est réveillé après la pause et a retourné la rencontre. Harroui (57e) montrait la voie à suivre, avant qu'Abels (64e) puis Thy sur pénalty (88e) ne réduise l'écart. Le jeune Mijnans en toute fin de partie (90e) sauvait un point in-extremis au Sparta, face à l'AZ de Marco Bizot (ex-Genk).

Le Sparta enregistre son premier point de la saison.