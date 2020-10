Les Diables, un objectif, mais pas une obsession pour Arnaud Bodart

Titularisé pour la première fois avec les Espoirs, le portier du Standard profite de ces précieuses minutes engrangées avec l'équipe nationale U21. En attendant les Diables? Sans doute, mais sans se presser pour autant.

Déjà appelé en novembre 2019 par Johan Walem, puis en septembre par Jacky Mathijssen, Arnaud Bodart a dû attendre vendredi pour prendre place entre les perches de l'équipe nationale U21. Alors que beaucoup de suiveurs auraient aimé le voir chez les Diables Rouges.

L'équipe nationale A? On veut toujours y arriver en tant que footballeur.

Surtout vu le nombre de gardiens rappelés lors des deux derniers rassemblements? "On veut toujours y arriver en tant que footballeur et c'est ce que je veux aussi, mais je n'en fais pas une obsession. J'ai vu ce qui se passait avec les gardiens en équipe A, mais ça ne m'a pas touché parce que je préfère être chez les Diablotins pour jouer", explique-t-il au micro de la RTBF.

D'autant qu'il savait qu'il jouerait vendredi soir. "Je savais en arrivant ici que j’allais être titulaire. Pour moi, c’était ce match contre le Pays de Galles, et maintenant celui de mardi en Moldavie, qui comptaient. Pour la suite, on verra bien. Le but, maintenant, c’est de continuer de la sorte, de prouver ma valeur et j’espère qu’un jour cette récompense viendra."