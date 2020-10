Prêté à Malmö, Isaac Thelin donne grande satisfaction

Les finances Mauves sont au rouge et un moyen rapide et concret de rétablir un peu d'équilibre dans les comptes du club est de vendre. Surtout les joueurs excédentaires.

Isaac Thelin est l'un de ceux qui pourraient partir cet hiver et rapporter un peu d'argent au Sporting.

Pour la troisième fois déjà, Isaac Thelin a été envoyé en prêt par Anderlecht car l'attaquant suédois ne s'inscrit plus dans les plans des Bruxellois.

Sous contrat à Bruxelles jusqu'en 2022, il évolue actuellement à Malmö où il donne grande satisfaction à son employeur, qui songerait à le transférer définitivement si l'on en croit Fotbolldirekt.

La saison touche à sa fin en Suède et le 31 décembre, Thelin devra retourner à Anderlecht, car le prêt est sans option d'achat. Les deux clubs devraient donc négocier et le RSCA pourrait tenter d'obtenir entre 1,5 et 2 millions d'euros pour le joueur de 28 ans. Un montant record pour le club suédois.