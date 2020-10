Premières minutes pour Jérémy Doku, déception pour le Stade Rennais

Jérémy Doku a joué ses premières minutes en Ligue 1, mais le Stade Rennais n'a pas su se défaire de Dijon (1-1).

Avant d'avoir les honneurs de la Ligue des Champions, mardi contre Krasnodar, le Stade Rennais espérait engranger trois unités supplémentaires en championnat et s'assurer de conserver la tête de la Ligue 1.

Une rencontre qui avait parfaitement débuté pour les Bretons. Martin Terrier, qui n'avait pas encore marqué cette saison, a ouvert le score après 24 minutes de jeu, permettant à Rennes de rentrer au vestiaire avec l'avantage.

Mais les hommes de Julien Stephan n'ont jamais su se donner de l'air au marquoir. Et d'un joli solo, Mama Baldé a égalisé à la 55e pour Dijon. Les montées au jeu, entre autres, d'Eduardo Camavinga (64e) et de Jérémy Doku (81e), n'y ont rien changé: le Stade Rennais (15 points) perd des plumes et pourrait laisser sa place à Lille (14) ou à Lens (13) qui s'affrontent dimanche.