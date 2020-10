Un tournant dans la saison des Pandas

Ce dimanche, Eupen se déplacera à Mouscron pour décoller définitivement.

Depuis le début de la saison, Eupen ne cesse de montrer un beau visage, même en déplacement. Les Pandas sont d'ailleurs invaincus à l'extérieur depuis le début de la saison, alors qu'ils se sont déjà rendus à l'Antwerp et à Anderlecht.

Mais le constat est là: les joueurs de Benat San José n'ont que 8 points au classement, soit seulement 6 d'avance sur Mouscron. Il est donc temps pour les Pandas de mettre la seconde et de prendre des points. Et si possible trois d'un coup, ce qui est le vrai problème des Germanophones.

Depuis le début de cet exercice, Eupen arrive à ne pas perdre un match qu'il n'arrive pas à gagner, mais à l'inverse les coéquipiers de Benoît Poulain n'arrivent pas à gagner un match qu'ils ne peuvent pas perdre. Une seule victoire contre La Gantoise, 5 nuls qui ne font pas avancer: malgré un beau mercato et un début de saison plaisant, Eupen regarde encore derrière et le déplacement à Mouscron est l'occasion idéale pour mettre un adversaire direct à 9 points.

Pour cela, les Pandas ont une mission: garder le zéro derrière, chose qu'ils n'ont réussi à faire qu'à une seule reprise: sur la pelouse du KV Courtrai. Les trois points passeront par là.