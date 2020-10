Prolongation de contrat en vue pour Holzhauser ? 

Pour son retour dans l'élite, le Beerschot ne déçoit pas et Raphael Holzhauser n'est pas étranger à ce bon début de saison.

Avec le Beerschot, on parle de plus en plus de révélation. Pour leur grand retour en JPL, les hommes d'Hernan Losada ont notamment battu Bruges et Genk, et se préparent à un derby de feu face à l'Antwerp.

Un des joueurs en vue du côté des Rats n'est autre que Raphael Holzhauser, et le club souhaite prolonger son génial Autrichien. Le milieu de terrain a déjà trouvé le chemin du but à sept reprises cette saison et a distillé six passes décisives.

Il attire logiquement l'intérêt de clubs étrangers, il faudra donc que le Beerschot ne perde pas trop temps : "Les pourparlers sont en cours depuis un certain temps", confirme Francis Vrancken dans Het Laatste Nieuws. "Nous avons eu une discussion positive peu avant la trève internationale et nous avons l'intention de bientôt nous asseoir à nouveau autour de la table pour tout mettre sur papier."

Le président du Beerschot est confiant : "J'ai le sentiment que nous allons rapidement trouver un terrain d'entente. Au niveau financier, nous voulons rester dans les limites, et je suis sûr que ce sera le cas car Raphael est quelqu'un de raisonnable qui aime le club."