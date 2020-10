Marco Rose séduit: "Lukaku? Le meilleur joueur de l'Inter"

L'Inter sera privé de plusieurs cadres en Ligue des Champions, mais pas de son buteur.

Quatre matchs, quatre bus en Serie A, trois matchs, trois buts avec les Diables Rouges: Romelu Lukaku a entamé sa saison sur la lancée de son exercice 2019-2020 et ça n'a pas échappé aux futurs adversaires de l'attaquant belge.

Marco Rose, coach du Borussia, confirme avant d'accueillir l'Inter à Mönchengladbach en Ligue des Champions: "Le jeu de l'Inter et d'Antonio Conte est construit autour de Romelu Lukaku, qui est leur meilleur joueur. On va essayer d'exploiter nos possibilités, mais on sait que la tâche sera difficile."

D'autant que l'Inter et Big Rom' avaient été reversés en Europa League l'an dernier à l'issue de la phase de poulers: les Nerazzurri auront donc à coeur, cette fois de franchor le cap de la phase de poules.