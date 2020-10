Mesut Özil réagit à sa mise à l'écart par Arsenal

Mesut Özil, plus gros salaire d'Arsenal, a été écarté par Mikel Arteta de la liste des joueurs autorisés à jouer en Premier League. L'Allemand s'est exprimé.

Mesut Özil s'est saisi des réseaux sociaux pour exprimer toute sa tristesse après avoir été laissé de côté pour la Premier League par Mikel Arteta. "C'est un message difficile à écrire à tous les fans d'Arsenal pour lesquels j'ai joué ces dernières années. Je suis très déçu de ne pas avoir été enregistré pour jouer en Premier League", commence-t-il.

"Lors de mon arrivée en 2018, j'ai juré fidélité à ce club que j'aime, Arsenal, et ça me fait mal que cela n'ait pas été réciproque. Comme je viens de le découvrir, la loyauté est difficile à trouver de nos jours (....) Avant le coronavirus, j'étais ravi de l'évolution des choses sous le nouveau coach Mikel Arteta", affirme Özil. "Nous étions sur la bonne voie, je dirais que mes performances étaient à un bon niveau. Puis les choses ont changé, et je n'ai plus été autorisé à jouer pour Arsenal. Que puis-je dire d'autre ? Londres est toujours ma maison. J'ai beaucoup d'amis dans l'équipe, je me sens toujours lié aux supporters de ce club (...) Cette décision ne changera rien à mon état d'esprit, je peux vous le jurer", conclut le champion du monde 2014.