Arsenal : Le fils d'une légende du club à l'essai

Le joueur âgé de 22 ans vient de se voir offrir l'opportunité d'effectuer une période d'essai chez les Gunners.

Arsenal vient de mettre à l'essai le fils de la légende du club, Dennis Bergkamp. Libre de tout contrat depuis l'été dernier et son départ du club néerlandais d'Almere City, Mitchel Bergkamp a passé la semaine à s’entraîner à London Colney avec l’équipe des moins de 23 ans de Steve Bould.

Le milieu de terrain a grandi à Londres bien qu'il ait quitté l'Angleterre il y a 14 ans, il porte toujours Arsenal dans son cœur. "Mon père a également joué pour l'Inter et l'Ajax, deux clubs merveilleux, mais à Arsenal on se sent comme à la maison", a-t-il déclaré lors d'une interview avec ELF Voetbal l'année dernière. "Que je choisisse l'Emirates ou Highbury? J'aurais préféré jouer à Highbury. Il y a les souvenirs de tout ce que mon père a fait pour le club."