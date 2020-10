Marc Van Ranst pointe encore les footballeurs du doigt : "C'est déraisonnable"

Marc Van Ranst n'est pas un fan de la façon dont le football a été géré lors de cette crise du coronavirus. Le virologue s'est exprimé au sujet de l'explosion de cas parmi les clubs.

On s'en rappelle, Marc Van Ranst avait pointé du doigt les joueurs de football lors de la reprise pour leurs célébrations sur le terrain en cas de but marqué. La Pro League avait bien tenté en début de saison d'interdire les célébrations et de faire respecter la distanciation sociale par les joueurs, sans grand succès.

Et le virologue le plus célèbre du Royaume profite des reports de rencontres ce week-end pour rappeler : "J'avais déjà dit il y a quelques mois que célébrer les buts de cette façon était déraisonnable. Les tests ne suffisent pas à protéger du virus ! On prétend que le football procure trop d'émotions pour se retenir de célébrer les buts. J'ai ma petite idée sur la question", déclare Marc Van Ranst à Het Laatste Nieuws.