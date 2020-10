Peter Zulj touché par la Covid-19 : "J'avais tous les symptômes"

A Courtrai, l'Autrichien semble avoir retrouvé ses sensations. Mais le milieu de terrain n'a pas été épargné par le coronavirus.

C'est le joueur infecté qui a eu le plus de symptômes. "Je les avais tous : maux de tête, toux, fièvre... Je ne me sentais pas bien quand j'ai été testé positif, mais ça a empiré. Je ne suis pas à 100 % maintenant, mais je veux l'être le plus tôt possible".

D'ailleurs, Vincent Kompany n'a pas perdu confiance en l'Autrichien. "Je l'ai toujours soutenu. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué la saison dernière. Je n'ai jamais eu de doutes sur Peter, mais il n'était pas encore en forme".