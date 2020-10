"Plus forts avec lui": Riyad Mahrez rend hommage à Kevin De Bruyne

Le retour aux affaires de Kevin De Bruyne est forcément une bonne nouvelle pour les Sky Blues.

Après avoir manqué les réceptions d'Arsenal et de Porto la semaine passée, Kevin De Bruyne a fait son retour le week-end dernier, en montant au jeu en fin de rencontre à West Ham. Et il devrait obtenir plus de temps de jeu, encore, mardi, en Ligue des Champions sur la pelouse de l'OM. "Kevin est de retour", a insisté Pep Guardiola en conférence de presse, lundi soir.

Une bonne nouvelle pour les Cityzens, comme le confirme Riyad Mahrez. "C'est l'un des meilleurs joueurs du monde", insiste l'international algérien de Manchester City. "Il répond toujours présent avec City et nous sommes meilleurs quand il est là. Et ça vaut aussi pour Sergio Aguero", ajoute-t-il. L'Argentin, dont l'indisponibilité a été estimée à 10-15 jours par Pep Guardiola, ne sera en revanche pas présent à Marseille.