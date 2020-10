Bongonda et Hrosovsky se sont occupés du hold-up à La Gantoise : "Mieux vaut cela que dominer et ne pas avoir trois points"

Le KRC Genks'est imposé à La Gantoise grâce à des buts de Bongonda et Hrosovsky.

"Je préfère une victoire comme celle-ci plutôt que de jouer un bon match et de me retrouver sans les trois points", a déclaré Theo Bongonda à l'issue de la rencontre. "Une équipe comme Genk doit toujours faire le jeu, mais nous n'avions pas beaucoup de contrôle et pour le moment, il est important d'obtenir des résultats et de se lancer dans une bonne spirale. Après un début de saison plus court, nous allons mieux maintenant", a expliqué l'ailier limbourgeois.

De la magie ?

Patrik Hrosovsky était également satisfait de son but et de son assist. "Mon but ? Peut-être que le défenseur est entré un peu dans le jeu." Bongonda a ri immédiatement : "Non, tu es magique", a-t-il ajouté.

"J'ai un bon pressentiment sur ce match, mais j'ai eu le même pressentiment ces dernières semaines. Maintenant, nous voulons continuer sur notre lancée", a déclaré Hrosovsky.