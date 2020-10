🎥 Champions League : Chelsea déroule en Russie et le PSG se rassure à Istanbul

Krasnodar - Chelsea 0-4

Dans le groupe E, Chelsea se déplaçait en Russie. Dans une rencontre maitrisée, Hudson-Odoi (37e) ouvrait le score pour les Blues, qui doublaient la mise en fin de rencontre par Werner (76e) sur penalty avant que Ziyech (79e) puis Pulisic (90e) n'alourdissent le score.

Les Blues prennent la tête du groupe E en attendant la rencontre entre Séville et Rennes.

🎥🚨Hakim Ziyech’s goal for Chelsea against Krasnodar. Many more to come 🧙‍♀️🇲🇦🔥 pic.twitter.com/bj8AXDgf0n