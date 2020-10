Le calvaire de Jonathan David

Parti au LOSC pour plus ou moins 27 millions, Jonathan David est dans le trou le plus total avec le club nordiste. Mais qu'est ce qui cloche avec l'attaquant canadien?

Ce jeudi, Jonathan David s'est un peu plus enfoncé dans la crise en manquant un penalty décisif. Il faut dire que le jeune attaquant canadien n'a pas encore répondu aux attentes, et c'est peu de le dire. En 10 rencontres, David n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Alors, qu'est ce qui cloche avec l'ancien Buffalo?

il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier, c'est l'âge du joueur qui est à associer à son récent transfert. Il doit digérer la pression qui va avec un transfert de près de 27 millions d'Euros, mais surtout les attentes des supporters et des suiveurs par rapport à son arrivée. Plus il attendra avant de marquer son premier but, plus cette pression sera grande.

Mais ce qui pose le plus de problèmes à David, c'est sa position sur le terrain. A La Gantoise, il jouait toujours face au but, derrière un attaquant de pointe. A Lille, on attend de lui qu'il joue comme Victor Osimhen, en étant souvent dos au but, dans une attaque à deux. Les rôles sont différents et il est clair qu'il a besoin d'un temps d'apprentissage plus que d'un temps d'adaptation.

Enfin, le Canadien vit la première période de doute de sa carrière. Que ce soit dans son pays d'origine ou en Belgique, tout a toujours roulé pour celui qui a marqué 37 buts en 83 rencontres avec Gand. A juste 20 ans, cette mauvaise période l'aidera à revenir plus fort. Il est juste temps pour lui de faire ce qu'il aime: marquer. Le reste viendra petit à petit.