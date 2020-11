David Alaba comprend la colère des supporters et donne sa version des faits

En Bavière, le dossier Alaba fait énormément parler. Le défenseur du Bayern Munich est lié au champion d'Allemagne jusqu'à la fin de la saison et ses dirigeants n'arrivent toujours pas à lui faire signer une prolongation. D'ailleurs, le Bayern s'est retiré des négociations.

David Alaba et son agent auraient d’énormes exigences financières (20millions d'euros bruts par an) que ne peuvent satisfaire les dirigeants munichois. Le Bayern s'est alors retiré des négociations. "Nous n'avons rien entendu jusqu'à hier. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a alors demandé à nouveau activement au conseiller et la réponse a été que l'offre n'est toujours pas satisfaisante et que nous devrions aller plus loin. Nous avons alors décidé de retirer complètement l'offre. Cela signifie qu'il n'y a plus aucune offre", a annoncé le président du géant allemand Herbert Hainer sur la chaîne de télévision BR.

Présent en conférence de presse ce lundi après-midi dans le cadre de l’avant-match de Ligue des Champions contre Salzbourg, David Alaba a pu donné sa version des faits. "Comme vous tous, je l'ai appris dans les médias. C'est bien sûr une situation particulière. Il faut voir comment cela va se passer. J’aime vraiment jouer pour le Bayern. Je me sens très à l'aise et je suis heureux de faire partie de l'équipe. Je ne peux pas dire à quoi ressemblera le futur. Je n'ai pas été approché, aucun club ne m'a officiellement parlé. (…) Le Bayern Munich a toujours été mon seul interlocuteur. Je n'ai eu aucun contact avec d'autres clubs", a expliqué l’international autrichien (74 capes, 14 buts).

S’il jure ne pas négocier un avenir ailleurs qu’en Bavière, Alaba a également concédé qu’il comprenait parfaitement la colère et a envoyé un petit tacle à sa direction, qu'il juge en partie coupable de l'avoir présenté comme le vilain canard de l'histoire. "J’aurais aimé que tout ça reste en interne. Vu comment j’ai été dépeint, je comprends le point de vue des fans, mais ce n’est pas la vérité. Les sommes annoncées dans les médias ne sont pas vraies. Je suis déçu et même blessé que les chiffres n'aient pas été démentis par mes dirigeants."

Affaire à suivre...