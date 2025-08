C'est fait : Anderlecht tient un nouveau renfort polyvalent

Samuel Ntanda va bel et bien (re)devenir un joueur du Sporting d'Anderlecht. L'ailier arrive de la Sampdoria.

Nous vous avions parlé du dossier Samuel Ntanda (20 ans) il y a déjà quelques semaines, lorsqu'il en était à sa phase préliminaire. Un point, notamment, bloquait concernant le retour à Anderlecht du joueur formé à Neerpede par le passé.

Ntanda souhaitait en effet signer au RSC Anderlecht dans le but d'intégrer le noyau A. Le club hésitait, car vu son âge et le fait qu'il ne jouait pas encore en équipe À à la Sampdoria de façon régulière, Samuel Ntanda aurait aussi pu aider l'équipe U23.

Finalement, les deux parties ont trouvé un accord : Samuel Ntanda signera avec l'équipe A, mais sera tout de même à disposition du RSCA Futures s'il a besoin de temps de jeu ou ces derniers de renfort.

Et selon les informations de Sacha Tavolieri, les derniers détails du deal ont désormais été finalisée. Samuel Ntanda va signer un contrat de trois saisons au RSC Anderlecht. Il quitte la Sampdoria, reléguée en Serie C et donc peu en mesure de retenir le talent.