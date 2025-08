Ressorti du placard par nécessité ou vrai gagnant de la présaison ? Marco Kana de retour en force avec Anderlecht

Marco Kana a fait un retour remarqué en équipe première à Anderlecht. Que peut-il espérer de cette saison, à un an de la fin de son contrat ?

Il y a quelque chose de tragique et d'inspirant dans le parcours de Marco Kana. En tant que jeune talent de Neerpede, il a été décrit comme le nouveau Kompany : un leader, intelligent et fort balle au pied. Pourtant, 6 ans se sont écoulés et Kana n'a joué qu'un peu plus de 3100 minutes pour Anderlecht. Mais il continue de s'accrocher et a refait surface en ce début de saison.

L'éclosion n'a pas eu lieu. Pourtant, il semble y avoir à nouveau un brin d'espoir. Sous la direction de Besnik Hasi, Kana obtient une chance inattendue en équipe première. Lors des deux derniers matchs de championnat, il a débuté en défense centrale.

Une tranquilité balle au pied bienvenue

Kana ne s'est pas distingué par de grands tacles ou des actions spectaculaires, mais par son calme et sa simplicité. Son aisance balle au pied le rend important : il reste calme sous pression et ose jouer vers l'avant. L'horizon est toutefois plus réduit qu'à ses débuts : il n'aura plus l'occasion de jouer au milieu de terrain. La concurrence y est trop forte avec Llansana, De Cat, Saliba, Verschaeren et Hatenboer. Si Kana veut encore apparaître avec le maillot de son club de toujours, ce sera dans l'arrière-garde.

Sa reconversion comme défenseur central ne semble pas être une solution intermédiaire, mais une nécessité. Car parmi tous les défenseurs centraux de l'effectif actuel - Simic, Hey, Engwanda, Keita, Ozcan - Kana semble le plus sûr balle au pied et le plus intelligent tactiquement. Simic et Hey, par exemple, semblent fiables en défense mais manquent souvent d'audace et de précision dans la construction du jeu.

Kana n'est pas le plus grand (1m82), ni le plus rapide, mais il compense par sa lecture du jeu et son positionnement. Ce qu'il perd en présence physique, il le compense par son intelligence tactique et son calme. De cette façon, il apporte quelque chose dont Anderlecht a grandement besoin dans cette zone : le contrôle du ballon et la première passe de construction qui casse des lignes.

Le voir continuer à se battre après toutes ces saisons sans parvenir à s'imposer dans la durée mérite également d'être reconnu. "Je veux juste jouer. Peu importe où. J'ai faim", dit-il d'ailleurs lui-même.

La question est maintenant de savoir si Anderlecht souhaite le garder à long terme. Kana est sous contrat jusqu'en juin 2026, mais il n'y a pas encore eu de discussions concrètes sur une prolongation. Ceux qui ont vu la préparation et les premiers matchs le savent malgré tout : il participe grâce à son mérite, et non par sympathie.

Dans un effectif où il y a beaucoup de doutes concernant les défenseurs, Marco Kana pourrait devenir le stabilisateur inattendu. Pas comme le nouveau Kompany, pas comme un général au milieu de terrain, mais comme un défenseur sobre et intelligent qui lit le jeu comme personne d'autre dans l'équipe.