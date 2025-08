Six mois seulement après son arrivée : Grêmio prend une décison radicale pour Francis Amuzu

Francis Amuzu ne vit pas des moments faciles à Grêmio. Il pourrait déjà quitter le championnat brésilien.

Il y a six mois, le dossier Francis Amuzu prenait une tournure inattendue. Si un départ d'Anderlecht n'a jamais été à exclure, et même très attendu quelques années auparavant, c'est la destination qui a longtemps interrogé. Entre l'intérêt inattendu de Naples et ce départ au Brésil, la saga a pris tout le monde à contre-pied.

Mais rejoindre le pays du joga bonito n'a pour l'instant rien du séjour de rêve pour Amuzu. Les attentes envers lui étaient fortes et sont pour l'heure synonymes de déceptions. Francis Amuzu n'a pas quitté le banc lors des trois derniers matchs de championnat.

La direction a pris sa décision

Selon le Correio Do Povo, Grêmio a déjà tranché et l'a déjà placé sur la liste des transferts sortants. Si une offre qui satisfait toutes les parties se présente, il ne sera pas retenu.

Un verdict qui peut paraître dur après seulement six mois mais que le quotidien explique par une adaptation difficile. Amuzu ne parle pas portugais et se sentirait isolé dans le vestiaire. Sans compter plusieurs blessures qui l'ont ralenti.

La direction verrait également d'un bon oeil de pouvoir se débarrasser de son salaire. Un club lui proposera-t-il déjà une porte de sortie après 16 matchs sur le sol brésilien. Plusieurs clubs auraient déjà fait part de leur intérêt...dont Anderlecht.