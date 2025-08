Voici le nouveau départ le plus cher de l'histoire du football belge : tous les détails du faramineux dossier Jashari

L'AC Milan a enfin trouvé un accord avec le Club de Bruges pour Ardon Jashari. Le Suisse va rapporter (très) gros aux Blauw en Zwart.

Quand le Club de Bruges a refusé les offres pour Ardon Jashari les unes après les autres, la tension n'a cessé de monter. Du côté du joueur, qui n'était déjà plus mentalement présent en Venise du Nord, mais aussi du côté de l'AC Milan, qui est rapidement arrivé à bout de nerfs.

Mais la direction brugeoise a finalement eu ce qu'elle voulait. Comme l'explique Het Nieuwsblad, un accord a finalement été trouvé pour un transfert à 39 milions, dont trois de bonus. Le joueur s'envolera demain matin pour passer ses tests médicaux.

Plus cher que De Ketelaere

De retour avec le groupe la queue entre les jambes pour préparer le match de Ligue des Champions à Salzbourg, Jashari ne sera donc pas présent pour disputer la rencontre en Autriche. Il décrochera par contre le transfert de ses rêves, l'AC Milan était sa seule et unique priorité depuis le début.

Du côté du Club, on peut se frotter les mains : le milieu de terrain, arrivé du FC Lucerne contre six millions il y a un an, va devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire du championnat belge devant Charles De Ketelaere (37,50 millions).

À l'époque, CDK avait déjà transité de Bruges à Milan...et ne s'y était pas imposé. Le club lombard n'a donc pas peur de retenter le coup. Et le Club non plus : les Blauw en Zwart attendent encore une partie de l'indemnité pour le Diable Rouge.