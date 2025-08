DAZN annonce une bonne nouvelle aux suiveurs de la D1B, le RFC Liège n'est pas convaincu et le fait savoir

Tous les matchs de Challenger Pro League seront bien à suivre en direct sur DAZN. Un moindre mal, mais qui est encore loin de la solution optimale.

À trois jours de la reprise de la Challenger Pro League, on y voit enfin un peu plus clair sur la diffusion des matchs de la compétition. C'est que l'option privilégiée jusqu'il y a peu - diffuser en direct seulement quatre des huit matchs de chaque journée - promettait un joyeux bordel.

Finalement, une solution a été trouvée : tous les matchs seront bel et bien diffusés (via l'application payante). DAZN et la Pro League se sont mis autour de la table et ont finalement opéré un compromis.

La solution technique a été trouvée grâce aux caméras d’analyse automatisée installées dans les stades. C'est via elle que les quatre autres rencontres de D1B seront elles aussi retransmises en direct.

Le RFC Liège réagit

Les images différeront malgré tout en comparaison avec les angles de vue traditionnel. Les supporters des équipes diffusées via ce biais devront donc s'y faire. À titre d'exemple, le RFC Liège ne sera diffusé pour la première fois de manière traditionnelle 13 septembre à l'occasion du déplacement au Club NXT.

Une situation que les Sang et Marine déplorent : "Le club regrette une situation qui réduit la visibilité de la Challenger Pro League, diminue la qualité de sa retransmission et complique l’accès aux matchs pour nos supporters", peut-on lire dans le communiqué.