Une (belle) offre refusée par Charleroi pour Nikola Stulic

Que va faire Nikola Stulic ? L'attaquant serbe est très courtisé, mais le Sporting Charleroi a jusqu'à présent refusé les offres soumises.

Nikola Stulic (23 ans) reste sur une seconde partie de saison trois étoiles avec le Sporting Charleroi. Relégué en équipe U23 pendant une bonne partie de la saison 2024-2025, le Serbe est revenu de nulle part pour s'imposer comme le buteur tant attendu par les Zèbres à partir de novembre.

Son bilan : 17 buts en 34 matchs la saison passée. Et cette saison, il a repris sur le même rythme, avec déjà un but en qualifications pour la Conference League et en championnat. Problème : lors de son second match, Stulic a pris un carton rouge... et les supporters doivent désormais craindre de ne plus le revoir.

Nikola Stulic bientôt parti ?

En effet, suspendu pour le prochain match, le buteur est également très courtisé et sa situation pourrait évoluer rapidement. Rik De Mil n'a pas fait mystère du fait que Stulic pourrait partir, même si cela ne lui fait pas plaisir. Car le coach carolo sait aussi que même en l'état, son noyau est trop limité.

Selon La Dernière Heure, plusieurs clubs suivraient de très près Nikola Stulic, et l'un d'eux aurait fait une première offre. Il s'agirait de Lecce, club de Serie A, qui aurait offert 5 millions d'euros pour le joueur estimé à 4 millions sur Transfermarkt. Offre rejetée par le Sporting.

Le Panathinaïkos et le PAOK Salonique s'intéresseraient également à Stulic, auquel il ne reste plus qu'un an de contrat. Si Charleroi veut tirer de l'argent de son joueur, il faudra soit accepter une offre (auquel cas le RCSC n'est pas en position de force), soit prolonger son contrat - et l'élimination européenne n'aide pas dans cette optique. Et au plus Charleroi traîne, au plus il sera difficile de trouver le remplaçant du Serbe en cas de départ...