Le retour des tribunes debout en Pro League ? Un autre club a sauté le pas...et réduit le parcage visiteurs

Westerlo s'est imposé 3-1 contre Zulte Waregem pour son premier match à domicile de la saison. De quoi enflammer la nouvelle tribune ouest.

Longtemps retirées de (presque) tous nos stades, les tribunes debout reviennent en même temps que cet élan de nostalgie qui gagne de plus en plus de supporters. Après la RAAL et Zulte Waregem, c'est Westerlo qui a effectué des travaux dans son stade pour une tribune du genre.

Même si le secteur ne fait pas office de tribune principale comme à l'Union, il est relativement grand et trône à côté du parcage visiteurs, qui a été réduit. Et ça aussi, cela ravit la direction : auparavant, ce parcage semblait fort grand. Trop grand.

Westerlo, un déplacement à nouveau compliqué pour les clubs de D1A

Ceux qui étaient présents au Kuipje le weekend dernier l'ont constaté : l'ambiance a gagné en décibels, et pas uniquement grâce à la sono. Sur le terrain, Tuur Rommens a également confirmé avoir ressenti ce surplus d'encouragements.

"C'est sympa, il y avait beaucoup de monde dans les tribunes. Il y avait une bonne ambiance et cela nous a certainement aidés. Si l'ambiance est toujours comme ça ici, de nombreuses équipes auront du mal ici", nous a-t-il déclaré.

L'entraîneur Issame Charaï est également fan du nouvel aménagement : "J'ai aussi trouvé qu'il y avait une ambiance très agréable. Nous nous devions de gagner pour ne pas gâcher la fête".