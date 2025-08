Mats Rits est en passe de quitter Anderlecht, mais l'accord entre les clubs traîne en longueur

Mats Rits, excédentaire au RSC Anderlecht, semble se diriger vers le NAC Breda. Mais les discussions sont plus compliquées que prévu.

Le milieu de terrain de 32 ans est sous contrat avec Anderlecht jusqu'en juin 2026. Mats Rits est arrivé du Club de Bruges en 2023, mais en raison de la concurrence accrue dans l'entrejeu, il a désormais peu de chances d'obtenir du temps de jeu. Le week-end dernier, il n'était même pas dans la sélection, tout comme pour le match européen contre Häcken.

Carl Hoefkens, entraîneur du NAC Breda, connaît particulièrement bien Rits en tant qu'ancien brugeois, et aimerait pouvoir compter sur lui. Les deux ont déjà travaillé ensemble par le passé à Bruges, où Rits était un élément clé. Cette connexion peut être déterminante, bien que le budget serré du NAC soit un obstacle.

Pour le NAC, Rits est une réelle plus-value. Le club recherche de l'expérience et de la stabilité au milieu de terrain, et Rits apporte les deux en abondance avec plus de 300 matchs en D1A, sans parler de son passé à l'Ajax.

Pourtant, Rits n'est pas enthousiaste à l'idée de quitter la Belgique. Selon certaines sources, le joueur préférerait rester au pays, dans un environnement familier. Mais rester à Anderlecht n'est pas non plus une option, et aucun club belge ne s'est montré concret.

Les prochains jours devraient apporter de la clarté. Si le NAC et Anderlecht parviennent à un accord, il semble probable que Rits parte rapidement pour les Pays-Bas. Sinon, un club belge pourrait toujours se manifester pour recruter ce qui resterait un atout pour pas mal d'équipes de Pro League.